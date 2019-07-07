Брежнева в шортах устроила фотосъёмку на балконе парижского отеля

37-летняя Вера Брежнева улетела во Францию. По словам самой знаменитости, в поездку она отправилась исключительно по рабочим моментам. Однако вдаваться в подробности супруга музыкального продюсера Константина Меладзе не стала. Исполнительница призналась, что поселилась в одной из гостиниц и в подтверждении своих слов, поделилась с подписчиками свежим фотоотчётом. Брежнева устроила импровизированную фотосессию на балконе своего номера, предварительно разместившись в парижском отеле.

«В этот раз в Париже… снова по работе!! И снова попробовала новое место… Очень довольна своим выбором. Потрясающий вид, шикарный отель и счастливая я», — добавила певица.

На фото Вера Брежнева запечатлена в джинсовых шортах и черном топе. Знаменитость сделала акцент на талии, дополнив свой образ кожаным ремешком. Примечательно, что в кадре певица позировала без макияжа и с распущенными локонами. Исполнительница поддержала тренд на искусственно «состаренный» деним, выбрав светло-синие шорты с нитями. О моде на так называемую «поношенную» джинсу рассказывала еще Эвелина Хромченко.