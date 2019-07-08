Словно сестры: дочка Брежневой поделилась кадром с мамой

Вера Брежнева уже почти четыре года состоит в браке с Константином Меладзе. Они редко вместе выходят в свет и даже общие фото публикуют лишь в исключительных случаях, но этим летом влюбленные несколько дней провели время вместе. Они отдыхали в Италии, где когда-то и сыграли свадьбу. Певица даже сделала исключение и показала романтичное видео с супругом и то, как он выглядит в домашней обстановке.

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Это был по-настоящему семейный отпуск, так как с Верой провели время и ее дочки от прошлых отношений: 18-летняя Соня и девятилетняя Сара Киперман. Старшая дочка артистки унаследовала ее красоту, поэтому фигура Сони в черном бикини смотрится не хуже, чем у ее мамы. А младшая девочка иногда одалживает у мамы вещи. Похоже, что у нее такое же отменное чувство стиля. Выяснилось, что Брежнева успела поучаствовать в фотосессии с одной из дочек.

Соня поделилась снимком, на котором запечатлена с родительницей. В кадре девушка, облаченная в белое платье, обнимает Веру, которая буквально светится от счастья. «Я люблю тебя, мама», — написала она. Поклонники вновь отметили, что Соня очень похожа на свою знаменитую родительницу. «Кто из вас чья мама?», «Как будто сестры», «Будто две Веры Брежневы! Прям копия», «Просто принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

В этой же фотосессии принял участие возлюбленный Сони. Им оказался привлекательный юноша по имени Мэтт Кэннон. По всей видимости, певица одобряет выбор своей дочери. Скорее всего, девушка познакомилась с возлюбленным в США, где живет и учится. К слову, после отдыха в Италии Брежнева отправилась в Париж. Она призналась, что приехала туда по работе. Возможно, артистка примет участие в съемках для глянца или поучаствует в каком-то в модном показе.