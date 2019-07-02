Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Вера Брежнева редко выкладывает в Instagram подробности личной жизни. Обычно звезда ограничивается модными фотосессиями и премьерами песен. Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения. Брежнева удивилась, какой поток негатива она получила после этого.

Артистке не нужно доказывать подписчикам, что у неё все прекрасно в личной жизни. Поэтому свежее видео с возлюбленным стало для фанатов настоящим подарком. Вера Брежнева сняла ролик, где она с мужем едет в открытой карете, которую везет мужчина на велосипеде. Звездная пара проносится мимо туристов и наслаждается поездкой.

Брежнева не раскрыла место, где отдыхает. Певица вместе с семьей точно загорает возле бассейна, но неизвестно, какую страну они выбрали для отпуска. Неделю назад звездная пара проводила время в итальянском городке Форте-дей-Марми. Именно там Брежнева обручилась с Меладзе почти четыре года назад. Возможно, певица все ещё наслаждается каникулами в Италии.