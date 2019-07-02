Звездный стиль

«Красивая неприятно»: Брежнева оценила модный образ Ходченковой на кинопремьере

Российская актриса выбрала для мероприятия белое платье-халат.

«Красивая неприятно»: Брежнева оценила модный образ Ходченковой на кинопремьере
Светлана Ходченкова / Global look press

Накануне в кинотеатре «Москва» состоялась российская премьера экшн-триллера «Анна» прославленного французского режиссера Люка Бессона. Главную роль в фильме сыграла российская модель Саша Лусс, которую называют новой музой Бессона.

Гостями мероприятия стали исполнительница главной роли с мамой, актеры Александр Петров, Никита Павленко, модель Лера Абова, Светлана Ходченкова и многие другие знаменитости.

Для кинопремьеры Ходченкова выбрала трендовое платье-халат в белом цвете, дополнив свой образ черными сабо на каблуке от Jimmy Choo и клатчем.

Поклонники пришли в настоящий восторг от наряда актрисы.

«Какая же вы красивая, Светлана!», «Светлана, Вы неотразимы, как обычно», «Нереальная», «Какое шикарное платье, я себе похожее хотела», — отметили подписчики в Instagram.

В комментариях также отметилась украинская певица Вера Брежнева. Она не смогла пройти мимо яркого образа Светланы. «Красивая неприятно», — написала артистка. Одна из подписчиц Ходченковой поинтересовалась у Брежневой, что, возможно, она хотела написать «невероятно» вместо «неприятно».

Комментарии
www.instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Напомним, что на церемонию открытия «Кинотавра», который проходил в середине июня в Сочи, Светлана Ходченкова решила надеть не платье, а брючный костюм.

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«Красивая неприятно»: Брежнева оценила модный образ Ходченковой на кинопремьере
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