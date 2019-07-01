18-летняя дочь Брежневой предстала перед поклонниками в ультракоротком мини

Многие поклонники давно заметили, что подрастающая дочь Веры Брежневой — Соня Киперман — совсем скоро будет наступать на пятки своей красавице-маме. Особенно сходство касается фигуры девушки.

В этот раз дочь певицы вновь решила свести с ума подписчиков и опубликовала в Instagram нежное фото, на котором она позирует фотографу в ультракоротком платье с оголенной спиной на фоне живописного пейзажа.

Поклонники не смогли остаться равнодушными перед новым снимком Сони Киперман и осыпали 18-летнюю девушку комплиментами.

«Ты просто ангел», «Вау, какая ты красивая», «Красоточка», «Ты прекрасна», «Сладкий зайчик», «Платье просто бомба», — с восторгом отметили подписчики в комментариях.

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Напомним, ранее дочь Веры Брежневой пожаловалась на Instagram, который постоянно удаляет ее фотографии в купальнике. При этом Соне все-таки удалось опубликовать пикантный снимок на радость интернет-пользователям.