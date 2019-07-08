Ирина Шейк в боди и сапогах украсила обложку глянца

Ирина Шейк с недавних пор стала свободной девушкой. Именно так утверждают западные СМИ. По некоторой информации, модель рассталась с Брэдли Купером и теперь они оформляют опеку над дочкой Леей. Они хотят продолжать вместе ее воспитывать. Пока ни актер, ни модель не подтвердили, но и не опровергли слухи о разрыве. Тем не менее русская красавица переехала в Нью-Йорк. Именно там ее периодически видят с наследницей и мамой, которая приехала ее поддержать.

Несмотря на случившееся, Шейк не собирается унывать. Недавно она побывала на гей-параде, где повеселилась с друзьями. Девушка гуляла по городу в топе и мини-шортах, демонстрируя идеальный пресс и длинные ноги. От работы модель тоже не отказывается. На днях она похвасталась обложкой журнала Dsection Magazine. На фото Ирина запечатлена сидя на стуле. Она позировала в боди на тонких бретельках и в тонком пальто с мехом от Burberry. Образ был дополнен сапогами на шпильке от Alexandre Vauthier.

Снимки сделал испанский фотограф Нико Бустос. Поклонники пришли в восторг от наряда Шейк. Правда многие заметили, что даже во время фотосессии девушка выглядела очень серьезной. Они считают, что она все же переживает из-за расставания с Купером. «Ты наша русская красота», «Моя любимая модель», «Где счастье…? Просьба улыбаться хоть иногда, а то люди думают, что ваша жизнь плохая», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Ирина поддержала издание, которое намерено уделять больше внимания охране окружающей среды. Так, например, новый номер был напечатан на переработанной бумаге, кроме того, решено было отказаться от пластиковой упаковки. Также не удивительно, что не в первый раз модель облачилась в наряд британского бренда. Она дружит с креативным директором этой марки Риккардо Тиши. В последнее время они то и дело публикуют совместные фото. Мужчина остался в восторге от обложки. «Без ума от этой потрясающей женщины!», — написал он.