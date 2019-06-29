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Ирину Шейк застали в объятиях с итальянским дизайнером

Глава модного дома Burberry поддерживает близкие отношения с моделью после её разрыва с Брэдли Купером.

Ирину Шейк застали в объятиях с итальянским дизайнером
Ирина Шейк. Фото: globallookpress

Ирина Шейк не комментирует сообщения о разрыве с гражданским мужем Брэдли Купером. Вместо этого модель участвует в светских мероприятиях и пересекается с известными кутюрье. На этот раз фотограф запечатлел Шейк с знаменитым дизайнером Риккардо Тиши.

Для прогулки по ночному городу Ирина Шейк выбрала белое платье, черный кардиган и любимые армейские ботинки. Особенно поклонникам понравился клатч в виде книги Достоевского. «Идиот» — сумка с намеком», — пошутили в комментариях.

Модель встретилась с главой модного дома Burberry и звездой подиума Кэндис Свейнпол. Недавно Ирина Шейк обошла подругу в рейтинге моделей для рекламы купальников. Исследователи считают, что русская красавица подходит лучше всех в мире для известных брендов.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Ирина Шейк готова к новым отношениям. Риккардо Тиши назвал модель лучшей и написал по-итальянски «любовь». Шейк ответила на его комментарии сердечками.

Поклонники надеются на то, что модель найдет счастье в личной жизни. При этом давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации дизайнера, которые Риккардо Тиши с удовольствием подкрепляет.

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BurberryИрина ШейкКэндис СвейнполРиккардо Тиши

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Ирину Шейк застали в объятиях с итальянским дизайнером
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