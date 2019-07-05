Родные просторы: Ирина Шейк провела не глянцевую фотосессию

Модель выбрала для снимка интересный антураж: бревна под ногами и озеро за спиной с бескрайним лесом на дальнем плане.

Возможно, и права была Викторя Боня, которая как-то заявила, что отношения российской модели Ирины Шейк с голливудским актером Брэдли Купером были оформлены неким договором, равно как и с прежним приятелем красотки Криштиану Роналду. Ведь как-то особенно беззаботно и радостно ведут себя актер и супермодель после расставания.

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Он проводит вечера за ужинами с приятелями, она – прогуливается с подружкой, постоянно работает, но и отдыхать успевает. Недавно Ирина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram снимком с озера. На фотографии она запечатлена стоящей на бревнах в подвязанной под грудью рубашке и коротких черных шортах, демонстрируя поклонникам длинные стройные ноги.

Подписчики, конечно, обратили на это внимание. Восхищенные комментарии перемежались с напоминаниями, что Купер теперь с Гагой. А один из фанатов отметил, что русские девушки – самые красивые в мире.