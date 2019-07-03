Кейт Миддлтон и принц Уильям, вероятно, пропустят крестины сына Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл счастливы в браке уже больше года. 6 мая в одной из клиник Лондона девушка родила наследника. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Уже через несколько дней герцогиня Сассекская появилась на публике и впервые показала новорожденного. Многие отметили, что малыш — копия принца Гарри в детстве.

больше по теме Крестной первенца Меган Маркл станет Серена Уильямс Герцогиня Сассекская и прославленная теннисистка дружат вот уже десять лет.

Первое время Меган сама заботилась о малыше. Позже несколько раз она нанимала няню, но долго они во дворце не задерживались. За это время супруги сменили уже три няни.

Маркл и Гарри переехали из своей резиденции в Кенсингтонский дворец, а также поделили обязанности в Королевском фонде с Кейт Миддлтон и Уильямом.

Теперь супруги с нетерпением ждут важного события — крещения Арчи. Таинство пройдет на территории Виндзорского замка в часовне Святого Георга 6 июля, когда малышу исполнится ровно два месяца. Уже известно, что его крестной мамой станет Серена Уильямс. Теннисистка почти 10 лет дружит с Маркл, поэтому герцогиня Сассекская ей полностью доверяет. А крестным отцом станет друг принца Гарри, чье имя пока не разглашается.

На крестинах также будут присутствовать: принц Чарльз с женой Камиллой, мать Меган — Дория Рэгланд и подруга Маркл из канадского Торонто Джессика Малруни. Западные СМИ сообщили, что таинство вероятней всего пропустят принц Уильям и Кейт Миддлтон. Британцы ждут официального заявления. Герцоги Кембриджские находятся в списках гостей мероприятия, где значатся всего 25 человек. Однако при дворе поговаривают, что из-за вражды с герцогами Сассекскими они не хотят идти на таинство.

А вот королева Елизавета II точно не придет на крестины правнука. По некоторым данным, королева должна выполнить более важные обязательства в грядущие выходные, которые помешают ей прийти на крещение ребенка. То же самое произошло в прошлом году, когда расписание королевы не позволило ей побывать на крещении принца Луи. А три года назад принц Гарри не смог присутствовать на крещении принцессы Шарлотты, так как находился в командировке. Тогда он назвал себя плохим дядей, пишет издание Express.