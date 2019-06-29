Маркл начала искать третью няню для полуторамесячного сына

38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в начале прошлого месяца впервые стали родителями. 6 мая у них родился сын Арчи. И с того момента пара уволила уже двух нянь. Сейчас родители малыша ищут третью, сообщает британский таблоид The Sun.

В материале отмечается, что Меган Маркл всегда лично подбирает сотрудников, которые будут помогать ее семье. Текучка кадров обеспокоила британских журналистов, и они обратились с этим вопросом в Букингемский дворец. Официальные представители королевской семьи отметили, что не вмешиваются в личную жизнь Меган Маркл и принца Гарри. По их мнению, выбор няни – частное и крайне непростое дело для родителей малыша.

«Часто на разных этапах жизни ребенка возникают разные потребности. Первая няня была ночной медсестрой. Гарри и Меган не хотят рисковать» — отмечают инсайдеры.

Ссылаясь на свои источники, таблоид подчеркнул, что родители так серьезно подходят к выбору няни из-за большой предстоящей поездки в Южную Африку. Королевская пара поедет туда осенью и сына собирается взять с собой. Поэтому им и требуется компетентный, проверенный человек.