Почему Меган Маркл не знакомит сына с родным дедушкой

Teleprogramma.pro вспоминает, какие неприятности в последние годы доставил британской королевской семье Томас Маркл.

Выйдя замуж за британского принца Гарри, бывшая звезда американского сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл полностью изменила свою жизнь. Теперь она живет в большом доме с дорогущим ремонтом, общается с королевскими особами и тратит деньги налогоплательщиков на шикарные наряды.

Между тем, многие осуждают Меган за то, что рядом с ней не осталось места для людей, присутствовавших там до свадьбы с принцем. Это касается, в частности, родного отца герцогини Сассексской – Томаса Маркла. Он до сих пор ни разу не видел своего внука Арчи Харрисона, появившегося на свет 6 мая 2019 года. И, вероятно, не увидит – по слухам, Меган решила оградить малыша от общения с дедом, так как боится его «дурного влияния».

Мы решили разобраться в этой истории и вспомнить, чем провинился Томас перед своей знаменитой дочкой.

Кто такой Томас Маркл?

Томас В. Маркл родился в 1944 году, он имеет голландско-ирландское происхождение. Мужчина был женат два раза, с первой супругой, Рослин Лавлесс, он познакомился на студенческой вечеринке в кампусе Чикагского университета. Ему было всего 20 лет, когда они с женой впервые стали родителями. Новорожденную дочку назвали Самантой, а всего через два года у Саманты появился братик – Томас Маркл-младший.

Но брак оказался не вечным и в 1975 году Томас и Рослин оформили развод. В то время он уже пытался покорять Голливуд – работал осветителем в нескольких популярных телешоу, включая сериал «Главная больница» — самую продолжительную мыльную оперу в истории американского телевидения.

Именно там он встретил красивую афроамериканку по имени Дориа Рэглэнд, которая трудилась визажистом и гримировала актеров шоу. В конце 1979 года Томас и Дориа поженились, а в 1981 году у них родилась дочь – Рэйчел Меган Маркл.

Надо признать, что Маркл в то время был вполне успешным человеком – в составе съемочной группы он получил премию «Эмми», да и о семье он заботился – помимо малышки Меган вместе с ними в Лос-Анджелесе жили и дети от первого брака – Саманта и Том-младший.

Но в 1987 году он и жена разбежались. Дориа вместе с дочерью перебралась на съемную квартиру, но с отцом девочка всё же общалась. В последующие годы, после того, как он выиграл в лотерею 750 тысяч долларов, она даже жила у него пять дней в неделю, чтобы посещать расположенную неподалеку престижную частную школу. Он, естественно, и оплачивал это недешевое удовольствие.

Шли годы. Когда Меган уже сама снималась в кино, Том оказался близок к банкротству. Он переехал в Мексику и осел в городке Росарито в 25 км от американской границы. Они с дочерью редко виделись, но обменивались письмами. Меган присылала ему открытки и в День отца, в своих постах в Instagram благодарила его за привитую любовь к фильмам режиссера Басби Беркли, за то, что объяснил важность благодарственных записок, написанных от руки, и подарил фирменный нос семейства Маркл.

Не захотел вести дочь к алтарю

Когда Меган начала встречаться с принцем Гарри, все ее ближайшее окружение, включая друзей, бывшего мужа и, конечно же, родителей, стало объектом пристального внимания со стороны журналистов.

Тому Марклу такое внимание не особо нравилось, и порой он даже прятался от СМИ, которым приходилось довольствоваться беседами с его знакомыми. Один из таких людей описывал отца будущей жены британского принца как «хорошего человека и хорошего клиента». По его словам, Маркл всегда любил свою младшую дочку и с гордостью рассказывал окружающим о ее ролях в сериалах.

Неизвестно, с подачи старших детей или из-за безденежья, но Томас все же начал общаться с прессой. За деньги он разрешал таблоидам делать постановочные кадры, а в телефонном разговоре с Гарри соврал о том, что этого не делал. Ложью оказались и слова о том, что он непременно будет присутствовать на королевской свадьбе и поведет любимую дочь по проходу в церкви.

Свадьба была назначена на 19 мая, а 14-го стало известно, что Том Маркл болен — он нуждается в операции на сердце и перелет из США в Великобританию может быть опасен для него.

Перед бракосочетанием Меган расплакалась из-за того, что отца нет рядом. К счастью, до срыва свадьбы дело не дошло — её всё же успокоили и принц Чарльз решил повести бедняжку к алтарю собственноручно. В письме, отправленном Меган отцу после свадьбы, говорилось, что своим отсутствием он разбил ей сердце.

— Я умоляла тебя принять помощь — мы бы за тобой кого-нибудь послали… И вместо того, чтобы поговорить со мной, чтобы принять эту или любую другую помощь, ты перестал отвечать на телефонные звонки и решил разговаривать только с таблоидами, — говорилось в письме, которое Маркл позже передал журналистам, вызвав у дочери новую волну разочарования.

Общался со СМИ, несмотря на просьбы дочери

Хотя Меган с самого начала умоляла своего родителя не контактировать с журналистами, уже в июне Томас давал интервью Пирсу Моргану для программы «Доброе утро, Великобритания». Он не только рассказал всему миру, что Меган и Гарри мечтают о ребенке, но поделился еще и взглядами своего новоиспеченного зятя Гарри относительно Брексита и Дональда Трампа. Можно лишь гадать, как воспринял подложенную ему «свинью» герцог Сассексский, ведь комментировать политику членам королевской семьи запрещено.

В июле Томас вновь заставил дочь краснеть. В интервью, опубликованном в Daily Mail, он пожаловался на то, что Меган вычеркнула его из своей жизни.

— Что меня раздражает, так это самодовольство Меган. Без меня она была бы никем. Это я сделал ее герцогиней, которой она является сегодня, — заявил гордый отец.

В последующие месяцы он признался СМИ, что врал Меган и Гарри о своей причастности к постановочной фотосъемке и что сбрасывал, когда те ему звонили. Он также сравнил британскую королевскую семью с культом, заявил, что дочь после свадьбы стала выглядеть «испуганной» и выдал новую порцию личных писем от Меган.

— Твои поступки разбили мое сердце на миллион кусочков, — писала герцогиня. — Если ты меня любишь, как говоришь прессе, пожалуйста, перестань. Пожалуйста, позволь нам спокойно жить нашей жизнью. Пожалуйста, перестань лгать, пожалуйста, прекрати создавать так много боли, пожалуйста, прекрати эксплуатировать мои отношения с моим мужем.

Семейные связи как способ заработать

Новости про Меган, ее характер и конфликты с семьей пользуются таким большим спросом в Великобритании, что газеты готовы платить приличные деньги за любой информационный повод.

Этим вовсю пользовалась сводная сестра герцогини Саманта Маркл, готовая рассказать СМИ всё, что только можно. По некоторым данным, еще до рождения Арчи Харрисона эта женщина успела получить благодаря своим интервью около 120 тысяч долларов.

Дочь Саманты тоже успела «подзаработать» — она рассказала журналистам, что мать невзлюбила младшую сестру с самого ее рождения – она ревновала к ней отца и завидовала ее красоте. После того, как закрутился роман Меган с принцем, старшая сестрица и вовсе слетела с катушек от злости.

А вот Томас, по его собственному признанию, был озабочен исключительно благополучием Меган.

— Мег обвиняет меня в письме в продаже интервью, но я согласился на это всего несколько раз. Я так решил. Если бы я принял все предложения, я мог бы заработать 600 000 долларов. Но я этого не сделал.

Источники заявляют, что Арчи не увидит деда

По данным The Mirror, отношения Меган с отцом уже вряд ли наладятся. После всех неприятностей, доставленных ей Томасом, герцогиня решила, что единственный ее отец теперь — это принц Чарльз, человек, что вел ее к алтарю в счастливейший из дней. И, конечно же, рядом с ней находится любящая мать Дориа, уж на нее-то девушка всегда может положиться.

На этой неделе Меган и Гарри готовятся к крещению своего сына Арчи. Конечно же, дедушки Тома не будет рядом в этот важный для малыша день. По словам инсайдеров, Меган в принципе не собирается подпускать его к своему ребенку, так как намерена окружать его только положительными эмоциями и держать подальше от различных ссор.

Помирятся ли отец и дочь, поздравит ли герцогиня своего папу с днем рождения 18 июля — ответы на эти вопросы мы скоро узнаем. Teleprogramma.pro продолжает следить за развитием событий и сообщать вам самые последние новости.