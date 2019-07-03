Крестной первенца Меган Маркл станет Серена Уильямс

Герцогиня Сассекская и прославленная теннисистка дружат вот уже десять лет.

В субботу, 6 июля, в Виндзорском замке состоится торжественный обряд крестин первенца принца Гарри и Меган Маркл. Церемония пройдет спустя ровно два месяца после того, как маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет.

Поскольку родители хотят вырастить мальчика вдали от любопытных глаз общественности, мероприятие будет закрытым для прессы. Как минимум один снимок с крещения малыша Меган и Гарри пообещали показать поклонникам позднее. На крестины приглашены только самые близкие к паре люди.

В числе приглашенных будет Серена Уильямс. Именно знаменитая спортсменка должна стать крестной мамой Арчи. Известно, что молодая мама очень доверяет подруге-теннисистке, которую знает вот уже десять лет.

Дочке самой Уильямс, маленькой Алексис Олимпии, исполнилось полтора года. По словам чемпионки, пока она не собирается давать герцогине Сассекской советы по воспитанию ребенка. В любом случае, считает Серена, процесс этот оказывается непростым для любой женщины.

«Когда пройдут первые три-четыре месяца после родов, тогда и поговорим», – высказалась теннисистка.

По материалам People и Vanity Fair.