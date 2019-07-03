НОВОСТИ

Крестной первенца Меган Маркл станет Серена Уильямс

Герцогиня Сассекская и прославленная теннисистка дружат вот уже десять лет.

Крестной первенца Меган Маркл станет Серена Уильямс
Названа крестная мама сына Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

В субботу, 6 июля, в Виндзорском замке состоится торжественный обряд крестин первенца принца Гарри и Меган Маркл. Церемония пройдет спустя ровно два месяца после того, как маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет.

Поскольку родители хотят вырастить мальчика вдали от любопытных глаз общественности, мероприятие будет закрытым для прессы. Как минимум один снимок с крещения малыша Меган и Гарри пообещали показать поклонникам позднее. На крестины приглашены только самые близкие к паре люди.

В числе приглашенных будет Серена Уильямс. Именно знаменитая спортсменка должна стать крестной мамой Арчи. Известно, что молодая мама очень доверяет подруге-теннисистке, которую знает вот уже десять лет.

В субботу Меган и Гарри покрестят сына. Фото: globallookpress.com

Дочке самой Уильямс, маленькой Алексис Олимпии, исполнилось полтора года. По словам чемпионки, пока она не собирается давать герцогине Сассекской советы по воспитанию ребенка. В любом случае, считает Серена, процесс этот оказывается непростым для любой женщины.

«Когда пройдут первые три-четыре месяца после родов, тогда и поговорим», – высказалась теннисистка.

По материалам People и Vanity Fair.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиАрчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзоркрестиныМеган МарклСерена Уильямс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Крестной первенца Меган Маркл станет Серена Уильямс
Интересно?
Поделись с друзьями: