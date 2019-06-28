«Скучная до безумия»: Водонаева раскритиковала новый хит Брежневой

Алена Водонаева не лезет за словом в карман, высказываясь о коллегах. Во многом из-за этого девушку и полюбили зрители, когда она была участницей «Дома-2». Теперь она строит карьеру телеведущей и писательницы. То и дело знаменитость резко высказывается в адрес полных женщин, а также не боится комментировать громкие события, связанные со звездами. Так, два года назад Алена поссорилась с Верой Брежневой.

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Тогда девушка подвергла критике певицу. Пост увидела и сама Вера, которая сразу заблокировала звезду в соцсетях. Похоже, что за минувшие годы мнение Водонаевой не изменилось. На днях она снова решила пройтись по знаменитой блондинке. Алена услышала новый хит Брежневой «Не святая». И тут же раскритиковала его.

«Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту. Девочка в 15-17 лет должна такое петь. Кстати, песни скучные, прям вот до безумия, как вареная свекла. Не люблю свеклу. Как поет Вера, тоже не люблю: безголосая, абсолютно неинтересная, не харизматичная… А еще что-то на Бузову гонит», — высказалась Водонаева в соцсети.

Новый выпад в свой адрес Брежнева комментировать не стала. Сейчас певица наслаждается отдыхом с семьей в Италии.

Напомним, Водонаева переживает не лучший период в жизни. На днях она официально подала на развод с мужем Алексеем Косинусом.