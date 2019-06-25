Алена Водонаева резко осудила плюс-сайз моделей

Социальная реклама медицинского центра с полной женщиной и подписью «Жирное сексуальным не бывает» вызвала большой резонанс в Сети. Многие знаменитости резко осудили такой подход и напомнили о мировом движении бодипозитива.

Не осталась в стороне и Алена Водонаева. Экс-участница «Дома-2», правда, не примкнула к защитникам полных, а, напротив, высказалась о вреде и опасности подобной пропаганды.

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Писательница отметила, что лишний вес — это не не только внешний вид, но и состояние здоровья.

«О вреде избыточного веса можно говорить долго: сердечно-­сосудистые заболевания, инсульты, которые в 2012 году были главной причиной смертей, диабет, проблемы с суставами, кожей, печенью и почками. Мы можем бесконечно убеждать друг друга, что полная женщина может быть сексуальной и желанной, но ожирение — это не про эстетику, а в первую очередь про здоровье», — заявила она.

Водонаева сравнила избыточный вес с анорексией, справедливо указав, что истощенные женщины тоже могут нравиться определенной категории мужчин, однако это не повод доводить себя до опасного состояния.

Она осудила моделей плюс-сайз и всех сторонников движения бодипозитив.

«Нам надо прекратить искать оправдание таким вещам и научиться чувствовать ответственность за свою лжепропаганду. Уметь принимать себя — это замечательно, но зачем этим оправдывать серьезные проблемы? Глупые лидеры мнений загоняют людей в могилу, призывая отказаться от борьбы с лишним весом», — приводит слова Алены «7 Дней».

Она также отметила, что травля полных людей категорически неприемлема. По ее словам, таких людей нужно осторожно и грамотно мотивировать, в первую очередь, напомнив им о здоровье.