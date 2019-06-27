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Подав заявление на развод, Водонаева с мужем отправилась в ресторан

Светская львица продолжает скрывать причины разрыва отношений с Алексом Косинусом.

Подав заявление на развод, Водонаева с мужем отправилась в ресторан
Алена Водонаева. фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева в апреле перестала скрывать, что больше не живет с мужем Алексеем Косинусом. Поклонники начали подозревать, что у влюбленных случилась размолвка, когда бывшая участница «Дома-2» перестала публиковать снимки с супругом. Несмотря на это, многие были шокированы случившимся, так как раньше девушка утверждала, что наконец-то по-настоящему счастлива.

27 июня Алена сообщила, что подала на развод. Она объяснила, почему рассталась с Алексеем без скандалов.

«Только мудрые и воспитанные люди считают ниже своего достоинства уходить со скандалом, оставляя после себя шлейф помоев и грязи, который вечно полоскается „подружками“ и общими знакомыми. А уж выдавать тайны некогда близких людей, которые доверились вам, и дискредитировать тем самым свой выбор — слабая позиция. Особенно, если это был не просто близкий человек, а МУЖ», — поделилась Водонаева.

Она также напомнила, что идеальных людей не существует и любую информацию либо действие можно обернуть против человека. «Если так хочется обсудить „плохого мужа“, посплетничайте с подругой на кухне, а не в интернете и уж точно не у Малахова ( падая при этом с кресла, например). Да. Мы подали заявление на развод и пошли после этого в ресторан обедать», — добавила звезда.  Она заверила, что переживать за нее не нужно.

Поклонники согласились с девушкой. Они считают, что она сделала все правильно, проявив сдержанность. Также пользователи не оставляют надежду на то, что она еще обретет свою любовь. Напомним, брак с диджеем продлился меньше двух лет. У Алены есть также сын Богдан от первого мужа.

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Подав заявление на развод, Водонаева с мужем отправилась в ресторан
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