Водонаева сделала наращивание волос перед поездкой в США

Алена Водонаева — одна из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса. Бывшая участница «Дома-2» любит экспериментировать с внешностью и делиться результатами с поклонниками. Так, недавно Алена примерила образ Джулии Робертс из фильма «Красотка» на свадьбе друзей в стиле 90-х.

Для торжественного мероприятия телеведущая выбрала парик со светлыми волосами, красный пиджак, откровенное дизайнерское платье и черные лаковые ботфорты на высоком каблуке.

В этот раз Водонаева поделилась другими изменениями во внешности. Телеведущая сделала себе наращивание в одном из столичных салонов красоты перед поездкой в США. Алена осталась в восторге от процедуры.

«Знаете сколько прядок мне поставили? 750! 750 маленьких прядок, мазафака. Я их даже не чувствую. И их совершенно не видно», – написала телезвезда на своей странице в Instagram и продемонстрировала результат работы специалистов по наращиванию.

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Ранее Алена Водонаева осудила plus-size моделей. По мнению телеведущей, такие женщины пропагандируют нездоровый образ жизни.