Савельева с нежностью поздравила Сафонова с 46-летием

Александра Савельева предпочитает оберегать личную жизнь. В 2010 году она вышла замуж за Кирилла Сафонова. Торжество состоялось в усадьбе Царицыно. Долгое время влюбленные пытались завести ребенка. В прошлом году певица забеременела, но все девять месяцев скрывала интересное положение. В марте она родила сына, что стало большой радостью для супругов. Лишь недавно они рассекретили его имя — Леон.

Теперь Савельева привыкает к новой роли матери, а вот Сафонов впервые стал отцом больше 20 лет назад. От первого брака у него есть дочка Анастасия, которая проживает в США. 21 июня актеру исполнилось 46 лет. К своему дню рождения он начал готовиться заранее. Друзей и близких именинник решил собрать в одном из столичных ресторанов, где в эту пятницу пройдет презентация музыкальной программы от группы «Сны Гулливера», в которой он играет. Получить пригласительный на мероприятие также может любой желающий, пожертвовав деньги на благотворительность.

Еще днем Саша решила поздравить мужа публично. В соцсети она поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с ним. «Не важно куда, главное — с ним! С днем рождения, любимый!» — с нежностью обратилась Савельева к супругу. Поклонники присоединились к поздравлениям. Они отметили, что никогда не видели такой гармоничной пары.

Тем временем Сафонов готовится к празднованию дня рождения. На своей странице в соцсети он напомнил, что гостям вечера не нужно соблюдать дресс-код.