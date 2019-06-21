ЗВЕЗДЫ

Савельева с нежностью поздравила Сафонова с 46-летием

Кирилл Сафронов отмечает день рождения.

Савельева с нежностью поздравила Сафонова с 46-летием
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева предпочитает оберегать личную жизнь. В 2010 году она вышла замуж за Кирилла Сафонова. Торжество состоялось в усадьбе Царицыно. Долгое время влюбленные пытались завести ребенка. В прошлом году певица забеременела, но все девять месяцев скрывала интересное положение. В марте она родила сына, что стало большой радостью для супругов. Лишь недавно они рассекретили его имя — Леон.

Теперь Савельева привыкает к новой роли матери, а вот Сафонов впервые стал отцом больше 20 лет назад. От первого брака у него есть дочка Анастасия, которая проживает в США. 21 июня актеру исполнилось 46 лет. К своему дню рождения он начал готовиться заранее. Друзей и близких именинник решил собрать в одном из столичных ресторанов, где в эту пятницу пройдет презентация музыкальной программы от группы «Сны Гулливера», в которой он играет. Получить пригласительный на мероприятие также может любой желающий, пожертвовав деньги на благотворительность.

Еще днем Саша решила поздравить мужа публично. В соцсети она поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с ним. «Не важно куда, главное — с ним! С днем рождения, любимый!» — с нежностью обратилась Савельева к супругу. Поклонники присоединились к поздравлениям. Они отметили, что никогда не видели такой гармоничной пары.

Тем временем Сафонов готовится к празднованию дня рождения. На своей странице в соцсети он напомнил, что гостям вечера не нужно соблюдать дресс-код.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кирилл СафоновСаша СавельеваСаша Савельева фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева с нежностью поздравила Сафонова с 46-летием
Интересно?
Поделись с друзьями: