Савельева и Сафонов дали сыну необычное имя

35-летняя Саша Савельева в конце марта родила первенца. Певица предпочла рожать в столичной клинике, но не обошлось без осложнений, поэтому в роддоме она провела чуть больше времени. Позже стало известно, что роды в комфортабельных условиях обошлись звезде в полтора миллиона рублей. Сейчас она наслаждается долгожданным материнством. За малышом ей помогает присматривать супруг Кирилл Сафонов. К слову, у него также есть дочка от первого брака — Анастасия. С ней он поддерживает теплые отношения.

За минувшие два с половиной месяца Савельева лишь однажды опубликовала фото наследника, но при этом не стала показывать его лицо. Имя малыша пара тоже до недавнего времени скрывала. Супруги признались, что нарекли сына необычным именем — Леон. Именно так звали отца Сафонова, но актер заверил, что ребенок получил такое имя вовсе не в честь своего дедушки.

«Я Кирилл Леонович, но здесь другие причины. Не очень хорошо помню своего отца. Он был уникальным человеком, харизматичным, умным, образованным, но стать настоящим отцом ему не удалось. Место, которое он мог бы занимать в моей жизни, пусто», — признался Кирилл изданию Hello.

Пользователи Сети сразу отметили, что наследника пары зовут, как героя одноименного фильма Люка Бессона. Возможно, что они являются поклонниками творчества этого режиссера. Напомним, что Саша и Кирилл счастливы вместе восемь лет. Они долго мечтали об общем ребенке. По этой причине всю беременность певица скрывала свое интересное положение. Правда на последних сроках это делать было крайне трудно. Стоит добавить, что с дочерью Сафонова от прошлых отношений Савельева дружит. Они часто отдыхают вместе.