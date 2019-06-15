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Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram

Певица рассказала, что по просьбе родительницы удалила неудачный снимок.

Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
Александра Савельева. Фото: globallookpress.com

Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева после ухода из группы наслаждается декретным отпуском и материнством. 35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму. Звезда следит за собой и обещает совсем скоро вернуться на сцену, но уже в качестве сольной исполнительницы.

Также Саша Савельева не стесняется рассказывать фолловерам о личном. Например, звезда решила подискутировать с подписчиками о личных границах, рассказав о своей маме, которая, по ее словам, мониторит ее аккаунт.

«Вчера моя мама попросила удалить фотку, которая ей не понравилась. Она посчитала, что я там не красивая. Ну я и удалила, в виде исключения, думаю, что ж я маму буду расстраивать, от меня-то не убудет. Я, конечно, ей вежливо объяснила, что мне нравится, но и поблагодарила за еë мнение (фото, к слову, было естественное и дурашливое, вы знаете, я не люблю страну кукляндию. И тут задумалась, как новоиспеченная молодая мать, как бы я поступила в этой ситуации… Желала ли бы я высказывать свое мнение по этому поводу… Понятно, мы для своих детей хотим самого лучшего, и чтоб со всех сторон они были прекрасные, и красивые, и умные и..и…и… Но не нарушаем ли мы личные границы этим? Не ставим ли своих детей в «неловкое положение», прививая им долгоиграющие комплексы, «одергивая» их, насаждая свое абсолютно субъективное мнение…» – написала Савельева в соцсети.

«Мама сейчас прочтёт пост и позвонит с просьбой удалить»; «Вот вы заставили задуматься… как мама могла сказать дочке, что она некрасивая на какой-то фотке, ведь дочь для мамы самая лучшая всегда», – вступили в дискуссию подписчики.

А актриса Анастасия Цветаева в комментариях призналась, что не стала терпеть критику мужа, которому не нравились ее фотографии. Звезда заявила, что из-за этого «забанила» супруга в Instagram.

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Александра СавельеваАнастасия Цветаевагруппа "Фабрика"
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Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
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