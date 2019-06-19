Саша Савельева рассекретила планы мужа на день рождения

Саша Савельева поделилась планами супруга на день рождения. Кириллу Сафонову 21 июня исполнится 46 лет. В честь этого события будет устроен необычный праздник.

Девушка поделилась, что гостей на мероприятии будет много, а попасть туда сможет любой желающий.

«Когда Кирилл сказал мне, что в этом году будем праздновать день рождения снова необычно, я не могла даже представить насколько», — делится с подписчиками певица.

Оказывается, на пятницу намечена презентация музыкальной программы от группы «Сны Гулливера», в которой играет актер. Прозвучат «уникальные авторские песни, которых еще никто не слышал».

Пройдет мероприятие в одном из столичных ресторанов. Получить пригласительный можно, пожертвовав любую сумму денег на благотворительность.

Накануне Саша Савельева с супругом рассекретили имя сына. Первенец появился на свет пару месяцев назад, и до настоящего времени родители старались оградить кроху от постороннего внимания. Оказывается, мальчика назвали Леоном — в честь дедушки по линии отца, пишет сайт Актуальные новости.