«Тимофей — несерьезный парень»: друг рассказал о бойфренде Бузовой

Несколько недель поклонники гадали, есть ли у Ольги Бузовой любимый мужчина, на которого она намекала в соцсетях. Затем близкая подруга телеведущей – Мария Погребняк – намекнула, что сердце звезды российского шоу-бизнеса больше не свободно. А следом Бузова объявила кастинг в новый проект, где мужчинам предстоит бороться за ее сердце.

Однако после поездки Ольги в Верону у фанатов не осталось сомнений. Из Италии счастливая певица с удовольствием делилась снимками с бывшим бойфрендом Тимофеем Майоровым.

Несколько лет назад пара встречалась, однако молодые люди рассталась из-за скандала вокруг угнанного авто бизнесмена.

По словам близкого друга Майорова, Максима Боева, Тимофей хоть и несерьезный парень, но он сильно влюблен в Бузову.

«На самом деле Тимофей очень несерьезный парень. Оля серьезная, а он оставляет желать лучшего. Но Тимофей очень сильно влюблен в Олю. За Ольгу сказать ничего не могу», – сказал Максим в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

О перспективах отношений пары пока говорить рано, сейчас Майоров активно ухаживает за певицей, отметил друг. Что касается финансовой части, то здесь можно не волноваться, ведь бойфренд Бузовой – владелец строительной компании.