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Анна Бузова заинтриговала фанатов снимками в свадебном платье

Если девушка действительно выходит замуж, то ее сестры на празднике, похоже, не будет.

Анна Бузова заинтриговала фанатов снимками в свадебном платье
Анна Бузова поделилась снимками в свадебном платье. Фото: instagram.com/annabuzova

Сестра известной телеведущей певицы Ольги Бузовой Анна вместе со своим возлюбленным сейчас находится в путешествии по Чехии. На своей странице в социальной сети Instagram и в сторис девушка делится снимками и роликами, снятыми в столице этого государства, Праге. Но пристальное внимание подписчиков привлекли другие фотографии Анна, на которых она изображена в красивом свадебном платье с огромным точайшим шлейфом.

«Интрига», — подписала несколько первых снимков сестра Ольги Бузовой.

И эта интрига удалась. В комментария Анну просто завалили вопросами о том, правда ли она собралась выйти замуж. Но сама девушка стоически хранит молчание, добавляя в свою ленту новые снимки в наряде невесты.

Примечательно, что если Анна действительно собралась под венец, то, похоже, звездной сестры на этом празднике, наверное, не будет. По крайней мере, на фотографиях из Праги певицы не наблюдается, что расстроило некоторых фанатов семейства Бузовых.

Напомним, несколько месяцев назад между сестрами произошел конфликт. Что стало его причиной – неизвестно, ни одна из сторон не комментирует произошедшее. Но, похоже, разлад случился очень серьезный, ведь Анна и Ольга отписались друг от друга в соцсетях и никогда с того времени не появлялись на публике вместе.

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Анна Бузова заинтриговала фанатов снимками в свадебном платье
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