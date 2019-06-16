Бузова выяснила отношения с бывшим возлюбленным в бассейне

В последние дни она провоцирует слухи о воссоединении с экс-избранником.

Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова сейчас находится в Вероне. В Италию она прилетела на свадьбу друзей. На торжественной церемонии певица появилась в компании бывшего возлюбленного бизнесмена Тимофея Майорова.

Ольга опубликовала в блоге несколько фотографий с экс-избранником, назвав его «идеальным бывшим». Майоров в ответ пошутил, что он еще «настоящий и будущий». Слухи о воссоединении Бузова подогрела еще сильнее, показав снимок в бассейне, где певица и бизнесмен якобы выясняют отношения.

«Вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях?! А в дружбу с бывшим? Пока Вы пишите свои мысли на этот счёт, мы продолжаем выяснять отношения. В Италии» — спросила певица.

Один из поклонников Ольги ответил вопросом на вопрос.

«Ну какой же это бывший если вы обнимашки делаете?» — прокомментировал пост знаменитости пользователь сети.

Напомним, Бузова и Майоров пытались строить отношения еще в 2009 году. Но вместе они были не долго. Возлюбленные расстались из-за скандала вокруг угнанного авто Тимофея.