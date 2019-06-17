Звездные истории Друг Майорова: «Тимофей готов жениться на Бузовой»
Звездные истории

Друг Майорова: «Тимофей готов жениться на Бузовой»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Это больше не слухи! Владелец крупной строительной компании ухаживает за звездной телеведущей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова провела выходные в Италии, а компанию ей составил лучший друг, архитектор Тимофей Майоров. Ох, какие «горячие» фотографии Оля подкинула подписчикам в Instagram: купальник, бассейн и в нем двое – Бузова и Майоров.

Фанаты сложили, как говорится, 2+2. Во-первых, недавно (на презентации клипа «Водица». – Прим. ред.) Оля рассказала, что у нее есть парень. Причем, у них серьезные отношения, которые зашли гораздо дальше, чем просто держаться за ручку. Во-вторых, она опубликовала фотографии с мужчиной. Майорова она, конечно, назвала другом, но и снимки очень уж провокационные.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко попросила прояснить ситуацию близкого друга Майорова Максима Боева.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров: последние новости
Оля и Тимофей провели выходные в Италии. Фото: @buzova86.

«Тимофей очень сильно влюблен в Олю»

Максим воздержался от громких заявлений о романе, однако, судя по его ответам, поклонники Бузовой близки к истине: Оля и Тимофей закрутили роман.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров: последние новости
В последнее время парочка часто появляется вместе. Фото: @buzova86.

– На самом деле Тимофей очень несерьезный парень. Оля серьезная, а он оставляет желать лучшего. Но Тимофей очень сильно влюблен в Олю. За Ольгу сказать ничего не могу. Будет ли свадьба? Женитьба – это обоюдное согласие сторон. Понятное дело, что Тимофей готов, но мы не знаем, как настроена Оля. Пока Тимофей ухаживает, обозначил границы, – рассказал Максим.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров: последние новости
Может Бузова встретила своего принца? Фото: globallookpress.

А хватит ли денег, чтобы ухаживать за Бузовой?

Этот вопрос может показаться меркантильным, но ведь известно, что Ольга состоятельная женщина, которая привлекает мужчин не только красивой внешностью, но тугим кошельком.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров: последние новости
Успешная Бузова привлекает мужчин размером кошелька. Фото: globallookpress.

Например, проект «Замуж за Бузову» закончился провалом именно по этой причине: победитель шоу, сыровар Денис Лебеде,хотел влюбить в себя Ольгу, чтобы потом управлять ее деньгами. Когда певица узнала о коварном плане, то ее сердце в очередной раз разбилось.

Не может ли Майоров преследовать аналогичную цель? Однако друг Тимофея только смеется. По его словам, у архитектора денег гораздо больше…

Ольга Бузова и Тимофей Майоров: последние новости
Бузова и Майоров — красивая пара. Фото: @buzova86.

– У Тимофея большая строительная компания. И Оля говорит: «Тим, ты бизнесмен, должен зарабатывать деньги. А я что зарабатываю? На платье и колготки», – рассказал приятель Майорова.

«Олю нельзя увидеть и победить. Это долгий маршрут»

Судя по всему, отношения между Бузовой и Тимофеем развиваются стремительно, но пока их нельзя назвать крепкой парой. Например, Боев рассказал, что телеведущая относится к категории девушек, которых нужно добиваться.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров: последние новости
Бузова считает, что Майоров сможет ее обеспечивать. Фото: globallookpress.

– Я близкий друг Тимофея и надеюсь, что у них все будет хорошо. Нам бы этого очень хотелось. Оля – это явление. Не просто «Пришел, увидел и победил». Это долгий маршрут, который Тимофей, я надеюсь, пройдет с честью и достоинством, – подытожил пиар-агент Майорова.

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Друг Майорова: «Тимофей готов жениться на Бузовой»
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