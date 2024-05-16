Стилист Диана Плиско о наряде Лены Лениной в Каннах: «Ни стиля, ни моды»

Лена Ленина удивила публику на открытии кинофестиваля в Каннах. Фото: соцсети Лены Лениной

Писательница Лена Ленина выбрала для церемонии цветочный образ.

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина каждый год посещает Каннский кинофестиваль, эпатируя публику своими экстравагантными прическами и нарядами.

В этом году Ленина предстала на красной дорожке в Каннах с креативной прической: парикмахеры соорудили у нее на голове настоящую цветочную башню. Для выхода она выбрала яркое платье с флористичным принтом.

Дизайнер и имиджмейкер Диана Плиско раскритиковала образ Ленины Лениной, отметив, что писательница в стремлении удивить общественность забывает о стиле и вкусе.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если говорить в целом про образ, то это ужасный ужас. Один сплошной большой цветок. Вовсе не стильно. Есть огромное платье с цветочным принтом, прическа цветочная, но нет там самой Лены Лениной. Ее даже не видно. Она потерялась за этими цветами. Ленина всегда эпатирует. Но в этом эпатаже нет даже никакого стиля и моды. Просто безвкусно всегда», — отметила Диана Плиско.

Лена Ленина в Каннах. Фото: соцсети Лены Лениной

Читайте также