Стилист Диана Плиско о наряде Лены Лениной в Каннах: «Ни стиля, ни моды»

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина каждый год посещает Каннский кинофестиваль, эпатируя публику своими экстравагантными прическами и нарядами.

В этом году Ленина предстала на красной дорожке в Каннах с креативной прической: парикмахеры соорудили у нее на голове настоящую цветочную башню. Для выхода она выбрала яркое платье с флористичным принтом.

Дизайнер и имиджмейкер Диана Плиско раскритиковала образ Ленины Лениной, отметив, что писательница в стремлении удивить общественность забывает о стиле и вкусе.

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