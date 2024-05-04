«Модница недели» на ММКФ: кто выглядит круче — Климова в наряде принцессы или Самбурская в платье с рукавами-перчатками

Сегодня под нашим пристальным вниманием — наряды звезд на красной дорожке открытия Московского международного фестиваля. Блистать им пришлось в сложных погодных условиях. Столица в тот вечер оказалась во власти шторма. Но наши дивы справились! Смотрим!
Комментирует наряды звезд модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
Агата Муцениеце: идеальное платье вместо макияжа
Актриса Агата Муцениеце на церемонии открытия кинофестиваля появилась с шоуменом и актером Иваном Чуйковым. Он — в костюме и бабочке, она — в сногсшибательном черном платье. Правда, Агата почему-то решила, что в таком шикарном наряде вполне можно обойтись без яркого макияжа. И совершенно напрасно.
Агата Муцениеце и Иван Чуйков. Фото: пресс-служба ММКФ
«Гармоничное сочетание фактур делает платье Агаты Муцениеце необычным. За счет черного цвета оно выглядит сбалансированно. Здесь прекрасно все: цвет, крой, фактуры, посадка на фигуре. Единственный нюанс — учитывая особенность мероприятия, можно было бы сделать макияж чуть ярче за счет красной помады. Но в целом, все прекрасно. 10 баллов».
Екатерина Климова: в наряде принцессы
Скажем прямо, это нежнейшее платье — далеко не самый лучший наряд, в котором мы видели актрису Екатерину Климову. Будем честны, оно простит даже такую звезду и раскрасавицу, как Климова.
Екатерина Климова. Фото: пресс-служба ММКФ
«Нежное платье идет Екатерине Климовой, она выглядит как принцесса. Цвет подходит внешности актрисы, а крой подчеркивает идеальную фигуру. Однако, если бы фактура платья была гладкой, а не жаккардовой, оно смотрелось бы более элегантно. И клатч я рекомендовала бы заменить на актуальный в текущем сезоне — золотистый или серебристый. Макияж и прическа подходят Екатерине и эстетично дополняют образ. 9 баллов».
Настасья Самбурская: ультрамодное платье
Актриса Настасья Самбурская верна своему имиджу смелой и даже дерзкой дивы. Это малахитовое платье по фигуре — лишнее тому доказательство. Ну блеск же, скажите?!
Настасья Самбурская. Фото: пресс-служба ММКФ
«На Настасье Самбурской необычное, яркое, ультрамодное платье с рукавами-перчатками. Цвет, принт подходят внешности Настасьи, сочетаясь с ее контрастностью и динамичностью. Крой и посадка подчеркивают прекрасную фигуру. Макияж и прическа хорошо подобраны и гармонично дополняют образ. 10 баллов».
Юлия Барановская: неудачный крой
Телеведущая Юлия Барановская в черном платье с драпировкой и разрезом, казалось бы, безупречна. Но нет. Она совершила досадный промах. Эх!
Юлия Барановская. Фото: пресс-служба ММКФ
«На первый взгляд, в наряде Юлии Барановской все органично — и цвет, и вышивки, высокий разрез визуально вытягивает силуэт. Однако, крой платья, за счет широких рукавов, визуально увеличивает верхнюю часть фигуры. Если бы рукава были длинные и облегающие, смотрелось бы лучше. У Юлии прекрасная фигура и можно пробовать разный крой, например, платье-футляр в длине макси, облегающее фигуру. Макияж и прическа хорошо подобраны и гармонично дополняют образ. 8 баллов».
Ольга Бузова: все идеально
Поющая телеведущая Ольга Бузова, вероятно, следила за прогнозом погоды. Она — одна из немногих звездных див, одевшихся на открытие ММКФ в соответствии с капризами природы. Напомним, в тот вечер в Москве был ливень и ураган. Ольга Бузова решила не рисковать, утеплилась и сделала это очень эффектно.
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ММКФ
«Образ Ольги Бузовой прекрасен, он подходит яркой внешности Ольги, ультрамодный и подчеркивает ее фигуру. Аксессуары — украшения и сумочка по стилю дополняют платье, при этом оставаясь яркими акцентами сами по себе. Макияж и прическа смотрятся стильно, актуально, идеально дополняя весь образ. 10 баллов».
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Подводим итоги
На этот раз на верхней ступени нашего модного пьедестала почета тесно. Сразу три звездные дивы, точнее, их образы разместились на нем. Агата Муцениеце, Настасья Самбурская и Ольга Бузова делят первое место модного баттла. На втором — Екатерина Климова, на третьем — Юлия Барановская.
Виктория Шабанова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Виктория Шабанова - стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с 2018 года.