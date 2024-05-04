«Модница недели» на ММКФ: кто выглядит круче — Климова в наряде принцессы или Самбурская в платье с рукавами-перчатками

Сегодня под нашим пристальным вниманием — наряды звезд на красной дорожке открытия Московского международного фестиваля. Блистать им пришлось в сложных погодных условиях. Столица в тот вечер оказалась во власти шторма. Но наши дивы справились! Смотрим!

Комментирует наряды звезд модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

Агата Муцениеце: идеальное платье вместо макияжа

Актриса Агата Муцениеце на церемонии открытия кинофестиваля появилась с шоуменом и актером Иваном Чуйковым. Он — в костюме и бабочке, она — в сногсшибательном черном платье. Правда, Агата почему-то решила, что в таком шикарном наряде вполне можно обойтись без яркого макияжа. И совершенно напрасно.