«Модница весны»: шикарная Бондарчук, стильная Маликова и промахнувшаяся Собчак — это мнение стилиста

Весна в самом своем разгаре, а это значит, самое время выбрать главную ее модницу. Среди известных дам, разумеется. Смотрим, чьи аутфиты можно брать на заметку и смело повторять, а чьи лучше не копировать.
Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер и персональный стилист Диана Плиско.
Светлана Бондарчук
Светская львица и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук – настоящая модница. И этот образ только лишний раз это подтверждает.
Светлана Бондарчук. Фото: соцсети Светланы Бондарчук
«Очень классный, стильный образ. Собраны все тренды – джинсы-клеш, казаки, жилетка, поверх -красивого коричневого оттенка жакет оверсайз. Шикарно выглядит, ей это очень идет. Жаль нет аксессуаров. Нужно дополнить образ сумкой и украшениями, и он станет еще роскошнее. 9 баллов».
Ксения Собчак
Еще одна светская львица и журналистка Ксения Собчак обожает составлять стильные луки и демонстрировать их в своем телеграм-канале. Для этого у звезды есть даже целая рубрика – «мои луки не для скуки». Что касается этого образа, то скучным его, конечно, не назовешь, но и удачным – тоже.
Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети Ксении Собчак
«Выглядит неплохо, но мне кажется, это не самый удачный образ Ксении Собчак. На мой взгляд, брюки с этим удлиненным жакетом не сочетаются. Браслет и массивное украшение на шее, «золотая» сумка. В этом образе нет целостности. К этим брюкам хорошо бы подошел менее контрастный жакет. Возможно, что с принтом в горох, но укороченный. Кюлоты и длинный жакет – плохое сочетание. 5 баллов».
Стефания Маликова
Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стеша Маликова – модный дизайнер, разрабатывает собственную линию одежду. Судя по этому образу, Стеша – профессионал своего дела.
Стефания Маликова. Фото: соцсети Стефании Маликовой
«Стефания Маликова, конечно, красотка. Выглядит потрясающе. Образ собран в соответствии с последними тенденциями – джинсы широкие от бедра, твидовый жакет нежно-розового оттенка, блуза, сумочка Prada, заколки, украшения, метализированная обувь. Шикарно, на мой взгляд. 10 баллов».
Светлана Ходченкова
Актриса Светлана Ходченкова в свет выходит редко, зато часто демонстрирует стильные образы на снимках в своем микроблоге. Как и на этот раз.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети Светланы Ходченковой
«Светлана Ходченкова выглядит, как с картинки Pinterest. Красивое сочетание базовых вещей – джинсы и жакет. Акцент образа – кепка. В тон жакету сумка и казачки. Шикарно! 10 баллов».
Азиза Мухамедова
Певица Азиза Мухамедова – пример того, как делать не надо. Мы имеем в виду ее весенний аутфит, если что.
Азиза Мухамедова. Фото: соцсети Азизы Мухамедовой
«Образ певицы Азизы – ужас ужасный. Все, что можно было собрать немодное, антитрендовое, она, собственно, собрала в этом образе. Ужасные ботильоны, брюки, кофта, какая-то повязка на голове, странные аксессуары. Выглядит дешево, безобразно и безвкусно. 1 балл».
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Подводим итоги
На верхней ступени нашего модного пьедестала почета на этот раз две дамы – актриса Светлана Ходченкова и дизайнер Стефания Маликова. Они и становятся Модницами весны. На втором и третье местах, соответственно, светские львицы Светлана Бондарчук и Ксения Собчак.
Диана Плиско. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Диана Плиско - дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист, автор и ведущая проектов о моде и стиле на youtube-канале. Опыт работы в сфере моды свыше 10 лет.