«Модница весны»: шикарная Бондарчук, стильная Маликова и промахнувшаяся Собчак — это мнение стилиста

Весна в самом своем разгаре, а это значит, самое время выбрать главную ее модницу. Среди известных дам, разумеется. Смотрим, чьи аутфиты можно брать на заметку и смело повторять, а чьи лучше не копировать.

Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер и персональный стилист Диана Плиско.

Светская львица и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук – настоящая модница. И этот образ только лишний раз это подтверждает.