Пенсионерам Волгограда рассказали о компенсациях на оплату услуг ЖКХ

Пенсионерам Волгограда рассказали о возможности компенсации денег, которые уходят на оплату ЖКУ. Сейчас такие льготы могут получать больше 260 тысяч жителей региона — из различных категорий. Речь идет о частичном возмещении трат.

На это могут рассчитывать ветераны труда и боевых действий, инвалиды I и II групп, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории.

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Сумма возмещения составляет 50% от расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и определяется индивидуально, учитывая фактические затраты и количество проживающих. Перерасчет выплаты производится ежегодно.

Для получения компенсации необходимо подать заявление в центр социальной поддержки населения, многофункциональный центр по месту проживания или онлайн через портал «Госуслуги», пишет vpravda.ru.

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