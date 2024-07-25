В Иркутской области больше десяти тысяч женщин смогли уйти на пенсию досрочно

Пенсионная книжка. Фото Global Look Press

Сейчас на это есть полное право.

Социальный фонд Иркутской области напомнил женщинам, что сейчас можно уходить на пенсию досрочно. Это касается тех, кто воспитывает трех и более детей.

В этом случае есть два условия. Первое касается наработанного стажа: его должно быть не меньше 15 лет. Также необходимо набрать определенный пенсионный коэффициент. Сейчас это 28,2 балла, а в следующем году значение повысится до 30.

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Есть еще одно условие — все наследники должны быть старше 8 лет.

В ведомстве напомнили, что женщины, у которых три ребенка, могут отправиться на пенсию уже в 57 лет. Когда детей пять и больше, то уйти на заслуженный отдых можно в 50, пишет irk.kp.ru.

Сейчас досрочную пенсию в регионе получают больше десяти тысяч матерей.

Ранее рассказывалось, как башкирская пенсионерка разнесла восемь машин, потому что ей не давали спать.

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