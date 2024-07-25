В Иркутской области больше десяти тысяч женщин смогли уйти на пенсию досрочно

Социальный фонд Иркутской области напомнил женщинам, что сейчас можно уходить на пенсию досрочно. Это касается тех, кто воспитывает трех и более детей.

В этом случае есть два условия. Первое касается наработанного стажа: его должно быть не меньше 15 лет. Также необходимо набрать определенный пенсионный коэффициент. Сейчас это 28,2 балла, а в следующем году значение повысится до 30.

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Есть еще одно условие — все наследники должны быть старше 8 лет.

В ведомстве напомнили, что женщины, у которых три ребенка, могут отправиться на пенсию уже в 57 лет. Когда детей пять и больше, то уйти на заслуженный отдых можно в 50, пишет irk.kp.ru.

Сейчас досрочную пенсию в регионе получают больше десяти тысяч матерей.

Ранее рассказывалось, как башкирская пенсионерка разнесла восемь машин, потому что ей не давали спать.