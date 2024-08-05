В Волгоградской области прошел фестиваль Ultra100 с забегами на 50 километров у озера Лиман

Крупнейший на юге страны фестиваль спорта, музыки и увлечений Ultra100 в эти выходные состоялся в Волжском Волгоградской области. Гостями настоящего праздника спорта стали около 15 тысяч человек, порядка двух тысяч принимали активное участие в спортивных мероприятиях.

Ultra100 организуется уже третий год на площадке одноименного парка. На территории размещены скейт-парк, разнообразные арт-объекты, помещения для командных игр и соревнований, сцена для развлекательных событий и многое другое.

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Марафонские забеги — основные события фестиваля. Заявки на участие подали любители бега из 70 городов страны, а также из Чехии и Казахстана. Для детей организаторы предусмотрели маршрут в 500 метров, для взрослых — дистанции от 1,8 до 10 км.

Забег, который проходил вечером, стал самым запоминающимся событием. Бегунов провожали на дистанцию яркими пламенными вспышками. Спортсмены освещали себе путь фонариками.

Лучшие спортсмены оказались на старте, чтобы пробежать 30 и 51 км. Маршруты были проложены через озеро Лиман, пишет v102.ru.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал вид монумента «Родина-мать» в Волгограде.