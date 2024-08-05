В Екатеринбурге женщина умерла, отравившись грибами, которые собрала сама

В Екатеринбурге любительница «тихой охоты», насобиравшись в лесу грибов, отравилась и умерла. Известно о том, что летальный исход вызвала бледная поганка. Об этом рассказали в местном токсикологическом центре.

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Екатеринбургские специалисты отметили, что неопытным людям в этом году очень легко нарваться на ядовитый гриб, потому что сейчас их очень много в лесах. Это особенно касается поганок.

Их очень часто путают с сыроежками, отмечают эксперты. От их сбора лучше всего просто отказаться, советуют бывалые грибники.

Это снизит риск отравиться тем, что было собрано в лесу, e1.ru.

Напомним, в этом году екатеринбургские грибники хвастались большим «уловом» сморчков.