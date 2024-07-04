В Екатеринбурге снимают «Мама будет против-2» с «Уральскими пельменями» и Бледанс

В Екатеринбурге стартовали съемки «Мама будет против». Многосерийную комедию покажут на СТС. В главных ролях — звезды популярного телешоу «Уральские пельмени».

Дмитрий Брекоткин немного приоткрыл завесу тайны. Он сказал, что в новых сериях появится «альфа-самка» Эвелина Бледанс.

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По сюжету Николай Батонов поселился у Натальи. Это выводит из себя мать девушки — Тамару Игоревну. Чтобы доказать свою состоятельность, жених открывает пирожковую. Положение осложняет приезд мамы молодого человека — Марины, которую и сыграет Бледанс.

«В первом сезоне по накалу страстей мы достаточно высоко подняли планку, теперь концентрация яда повысилась, плотность огня увеличилась <…> Появляется еще одна альфа-самка, подключается тяжелая артиллерия, а значит, противостояние выходит на следующий уровень», — сказал Дмитрий Брекоткин.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге во время автограф-сессии Миланы Хаметовой произошла давка в торговом центре.