Грибники из Свердловской области хвастаются первыми сморчками

Грибники из Свердловской области похвастались первой добычей «тихой охоты». Весной в лесах появляются сморчки — грибы с неповторимой формой и вкусом.

Хотя их можно спутать со строчками, важно отметить, что это разные виды грибов.

Сморчки широко используются в кулинарии. Идти за ними в лес можно с середины апреля, если весна ранняя и теплая, а период их плодоношения может продолжаться до июля.

Чтобы правильно определить сморчок, необходимо знать его характерные особенности. Например, шляпка гриба имеет неровные ребра, которые сходятся в неправильные волнистые ячейки. Гриб отличается расширенной у основания беловатой ножкой. Шляпка может быть желтоватой, а также красно-коричневой и даже полностью коричневой, есть и еще два варианта — бурая или сероватая.

Важно знать, как готовить сморчки. Сначала проводится первичная термическая обработка — варить лучше всего не меньше часа. Отвар необходимо вылить, а затем подержать грибы в кипящей воде еще 15 минут. Только после этого можно готовить грибное блюдо.

Источник: ura.news.