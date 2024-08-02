Жительница Сочи призналась, что местные брезгуют заходить в Черное море с июня по сентябрь

В Сочи для многих местных жителей купание в Черном море становится запретным удовольствием с июня по сентябрь. По словам владелицы гостевых домиков, причина заключается в том, что не всех сочинцев привлекают пляжи в разгар сезона.

Большинство горожан испытывает отвращение к купанию, видя летом на пляжах толпы людей.

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Это относится и к берегам рек, которые становятся очагом инфекции. Местные жители всегда уезжают на «дикие» пляжи.

Еще одной причиной нежелания посещать побережье в разгар сезона является неприятие шумного отдыха. После рабочего дня не каждый готов окунуться в атмосферу типичного времяпрепровождения в стиле «Тагил!».

«Втайне местные сочувствуют отдыхающим. Им ведь приходится плавать с кучей соседей по пляжу», — цитирует женщину u-f.ru.

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