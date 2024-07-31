Отдыхавший в Лазаревском турист рассказал, почему больше не поедет на этот курорт

Турист, который в этом году уже отдохнул в Лазаревском, озвучил причины, по которым он больше не хочет туда возвращаться.

Одной из главных проблем, на которые обратил внимание курортник, являются серьезные трудности с парковками, которые значительно ухудшают общее впечатление от отдыха в Лазаревском и Сочи. Мужчина отдельно упомянул конфликт с местным жителем, вызванный нехваткой свободных мест для парковки автомобиля, что вызвало у него возмущение.

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Кроме того, турист выразил свое разочарование узким пляжем, переполненным шезлонгами, и покрытым крупной галькой, что, по его мнению, представляет опасность для отдыхающих. Он также упомянул некоторые негативные моменты, такие как, отсутствие удобств на пляже и недоступность их для детей, а также отсутствие специально отведенного места для неопытных пловцов.

Россиянин также пожаловался на шум, исходящий от расположенной рядом железнодорожной станции, сообщает ecopravda.ru.

Ранее отдыхающих в Сочи предупредили о новом смерче.