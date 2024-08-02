Туристы рассказали, как отдыхается в Адлере в августе: «Полнейший гадюшник и антисанитария»

Туристы выражают недовольство условиями отдыха в Адлере. По их словам, на курорте ощущается запах канализации, слишком много отдыхающих, а также существует высокий риск заражения кишечной инфекцией.

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Многие туристы негодуют из-за того, что местные жители сливают продукты жизнедеятельности прямо в море. Некоторые отдыхающие рассказывают о заражении ротавирусом. Особенно подвержены этому заболеванию дети, которые вместе с родителями вынуждены проводить весь отпуск в больнице.

Туристы считают, что проблема распространения инфекции заключается именно в том, что в Черное море попадают продукты жизнедеятельности.

«Полнейший гадюшник и антисанитария, последний раз были в Адлере в 2021 году, но и тогда было тоже самое — вонь, канализация сливается прямо в море, народу немерено», — цитирует одного из недовольных туристов 93.ru.

Ранее отпускникам, которые едут к Черному морю на машине, рассказали, какие места нужно обязательно посетить.