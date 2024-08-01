Московская пенсионерка пыталась получить заказ на Wildberries по фото кота

Жительница Москвы продемонстрировала фотографию своего кота сотруднице пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries. По словам очевидцев, клиентка неправильно поняла ее просьбу.

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Вместо «мне нужен ваш код», россиянка услышала «мне нужен ваш кот», без долгих объяснений она открыла фотографию своего питомца на телефоне и показала сотруднице маркетплейса. Обе женщины посмеялись над этой забавной ситуацией.

Ранее стало известно о москвиче, которому надоели слизни на участке, поэтому она начал делать из моллюсков варенье. Однако специалисты предупреждают о том, что ничего хорошего в этой идее нет — собранной живностью можно отравиться.