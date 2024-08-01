Московская пенсионерка пыталась получить заказ на Wildberries по фото кота

В Москве женщина показывала фото кота вместо кода заказа. Фото: Global Look Press

Пожилая женщина не расслышала, что сотрудница сказала слово «код».

Жительница Москвы продемонстрировала фотографию своего кота сотруднице пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries. По словам очевидцев, клиентка неправильно поняла ее просьбу.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вместо «мне нужен ваш код», россиянка услышала «мне нужен ваш кот», без долгих объяснений она открыла фотографию своего питомца на телефоне и показала сотруднице маркетплейса. Обе женщины посмеялись над этой забавной ситуацией.

Ранее стало известно о москвиче, которому надоели слизни на участке, поэтому она начал делать из моллюсков варенье. Однако специалисты предупреждают о том, что ничего хорошего в этой идее нет — собранной живностью можно отравиться.

Читайте также:

Читайте также