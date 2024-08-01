Отчаявшийся избавиться от слизней на участке житель Подмосковья сделал из них варенье

Москвичу настолько надоели испанские слизни, что он решил приготовить из них варенье.

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В нынешнем году эти моллюски особенно активны в столице — их замечают в Сокольниках, Коломенском, Митино и Орехово-Борисово. Житель последнего района придумал необычный рецепт, начав делать варенье из слизней, собранных на участке.

Однако врачи не советуют пробовать этот деликатес — при попадании в организм слизни могут вызвать интоксикацию, рвоту, диарею и головокружение.

Ранее стало известно, что Москву атаковали богомолы. Они редко добираются до столицы, но в меняющемся климате все чаще случаются подобные нашествия. Специалисты говорят о том, что с глобальным похолоданием будет становиться все больше экзотических насекомых.

По материалам Telegram-канала «Прямой Эфир. Новости».