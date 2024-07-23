В Москве осы свили гнездо в квартире пенсионера и хотели его «выселить»

В Москве произошел достаточно необычный и редкий случай. Пенсионер рассказал, что осы свили гнездо прямо в его квартире.

Инцидент случился во время его продолжительного отсутствия. Мужчина уезжал из дома на две недели, а когда вернулся, обнаружил насекомых, которые в его собственном жилье были не так и рады хозяину.

Москвич рассказал, что незваные гости пытались его атаковать и ужалить. Почувствовав опасность, мужчина вызвал сотрудников МЧС, которые помогли решить ему возникшую проблему.

Ранее стало известно, что в Москве появились богомолы. Специалисты связывают нашествие насекомых с аномальной жарой, которой еще несколько лет назад в столице не было.

По материалам Telegram-канала Baza.