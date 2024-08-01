В Кемерове подсчитали, что на сборы ребенка в школу в 2024 году нужно 7 тысяч рублей

В Кемерове родители узнали, сколько потребуется средств, чтобы подготовить ребенка к школе в этом году. Эксперты утверждают, что на школьные принадлежности и форму придется потратить от 6 700 до 7 300 рублей.

Если покупать бывшие в употреблении вещи, то сумма может снизиться до 4,5 тысячи рублей.

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Аналитики платформы по размещению частных объявлений «Авито» отметили, что продавцы, предлагающие товары с рук, значительно снижают цены, чтобы быстрее продать вещи.

Это относится и к необходимой одежде, и к принадлежностям с книгами, сообщает vse42.ru.

Ранее рассказывалось, что в городах начали отменять школьные линейки 1 сентября.