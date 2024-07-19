В Кемеровском планетарии рассказали о зрелищном звездопаде со ста падающими метеорами в час

Жители Кемеровской области с середины июля и до конца лета смогут насладиться зрелищем метеорного потока Персеиды. Об этом сообщили в местном планетарии имени Мацукова.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Специалисты уточнили, что звездопад продлится до 24 августа. Пик придется на 12 число, когда будет наблюдаться максимальное количество метеоров, падающих в час. Эксперты прогнозируют до ста метеоров.
В планетарии подчеркнули, что увидеть Персеиды можно и невооруженным глазом даже в городе, однако для наилучшего наблюдения рекомендуется выехать за его пределы, сообщает kem-live.ru.
Ранее жителям Кузбасса объяснили природу «радиационных туманов» над областью. Такое явление начинает наблюдаться летом.
Читайте также: