Родителям Новосибирска объяснили, почему в этом году 1 сентября не будет школьных линеек

Родителям школьников Новосибирска объяснили, почему в городском комитете образования решили отменить линейки 1 сентября. В пресс-службе мэрии подтвердили, что в общеобразовательных школах праздничные мероприятия в эту дату действительно проводиться не будут. Чиновники уточнили, почему было принято такое решение.

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Дело в том, что в этом году сентябрь начинается с воскресенья, поэтому было решено перенести школьные линейки на понедельник. В мэрии сообщили, что праздник, посвященный началу нового учебного года, состоится 2 сентября.

В настоящее время официальный документ о переносе находится на согласовании, сообщает Atas.info.

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