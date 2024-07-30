В Новосибирской области началось нашествие огромных кузнечиков

В Новосибирской области началось настоящее нашествие кузнечиков. Местные жители жалуются на то, что они заполонили парки, появляются даже в метро, магазинах и аптеках.

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Специалисты говорят о том, что причина наблюдающегося явления — жара и дожди. Это идеальная погода для размножения.

Горожанам же придется терпеть насекомых некоторое время, когда закончится нашествие. Стоит учитывать, что кузнечики не представляют опасности для человека, но при удерживании в руках могут укусить, пишет vn.ru.

Ранее стало известно о том, что в Рязанской области начали заражаться лихорадкой Западного Нила. Выявлено три случая, сейчас проводится обработка территории.