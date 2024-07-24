Новосибирцы рассказали о самых лучших фильмах и сериалах, которые стоит смотреть летом

Жители Новосибирска выбрали самые лучшие и интересные сериалы и ленты российских режиссеров. Аналитики отмечают, что в летний период многие начинают больше интересоваться кино.

Сибиряки назвали свой топ-5 самых лучших лент. К примеру, в их число вошел сериал «Успешный», рассказывающий о неудачнике, который хочет стать бизнес-тренером.

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В список попал и российский фантастический сериал «Сергий против нечисти». Здесь рассказывается о периоде в Москве, когда стали загадочно пропадать знаменитости и другие люди.

В число самых просматриваемых попали: «Белый список», «Чебурашка», «Ветреный».

Стоит отметить, что больше всего новосибирцев привлекают турецкие фильмы и сериалы, пишет nsk.om1.ru со ссылкой на аналитиков онлайн-кинотеатра KION.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске появилась аллея роз в память о Юре Шатунове.