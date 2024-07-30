В Рязанской области начали заражаться лихорадкой Западного Нила

У жителей Рязанской области начали выявлять лихорадку Западного Нила. На данный момент медики зафиксировали три случая инфицирования. Известно о том, что уже началась обработка трехкилометровой территории рядом с местом, где находились инфицированные.

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Обрабатываются прибрежные зоны водоемов от комаров.

В рязанском Роспотребнадзоре рассказали, что на данный момент проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Известно, что ларвицидные работы на водоемах на Рязанской области проводятся ежегодно, начиная с мая.

Специалисты советуют дачникам и тем, кто отдыхает у воды, не пренебрегать использованием репеллентов и фумигаторов, а также не отказываться от установки москитных сеток, пишет РИА Новости.

Ранее рассказывалось, что по Рязани начали рыскать стаи крыс.