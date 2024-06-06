Блогера Wylsacom удивил общественный транспорт Рязани: «Очень старые троллейбусы»

Популярный блогер Wylsacom, путешествующий по России, заехал и в Рязань, где решил оценить комфорт поездки в общественном транспорте.

Он отметил, что ему ранее рассказывали о том, что старая техника продолжает выходить на линию вместе с современными автобусами, троллейбусами и трамваями. Блогер не смог это не отметить, указав на сильный контраст.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Я ожидал увидеть контраст — я его получил. Очень старые троллейбусы соседствуют с новыми и кайфовыми, которые как гибриды могут ехать еще и без рогов на собственной тяге», — сказал он в своем обзоре.

Попробовал он и оформить льготную карту «Умка», однако на «Почте России» ему сказали, что им «пластик» еще не завозили.

Валентин Петухов отметил, что в Рязани много комфортабельных автобусов, но часто по дорогам проезжают и «странные ПАЗики».

Ранее в Рязани SHAMAN помыл машины с фанатом.