В Свердловской области больше 30 человек отравились бутилированной водой популярной марки

В Свердловской области у 31 человека было выявлено отравление водой в бутылках. У пострадавших диагностированы острая кишечная инфекция и норовирус после употребления плохой воды, сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

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Ведомство уточняет, что инцидент произошел с теми, кто приобретал бутылки бренда Olavoda. Роспотребнадзор начал проверку по факту произошедшего инцидента.

Качество воды, разливаемой в поселке Первомайский Свердловской области, оказалось ниже установленных стандартов. Кроме того, были выявлены нарушения правил гигиены со стороны персонала, говорится на сайте судебных приставов субъекта.

Ранее сообщалось о том, что после стакана минералки популярной марки семья получила химический ожог пищевода и языка.