Екатеринбуржцы рассказали, как дешево съездили в Турцию на машине

Семья из Екатеринбурга рассказала, как съездила в Турцию на личном автомобиле. Путешествовать своим ходом они начали во времена пандемии коронавируса. Родители говорят, что их восьмилетний сын и тринадцатилетняя дочь хорошо переносят дорогу, поэтому проблем не возникало.

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Екатеринбуржцы рассказали, что на всю поездку потратили около 330 тысяч рублей на четверых, а в отпуске провели 33 дня. Эту сумму можно сравнить с ценой перелета в Турцию и десяти ночей в отеле.

Жилье забронировали еще перед отправлением, чтобы получилось дешевле — через знакомого. Вышло на 330 долларов (29 тысяч рублей).

Пара рассказала, что на день на все потребности уходило около 10 тысяч рублей.

Екатеринбуржцы проехали 11 тысяч км. Из родного города выехали рано утром, к вечеру были в Самаре, дальше отправились в Волгоград, а оттуда уже во Владикавказ.

Дальше была граница с Грузией — Верхний Ларс, потом выехали к границе с Турцией. Затем семья отправилась путешествовать по самой стране, заезжая на популярные курорты пишет e1.ru.

Ранее стало известно о том, что екатеринбурженку хотели высадить из самолета из-за грудничка, лежащего на свободном кресле.