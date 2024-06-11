В Самаре после стакана минералки популярной марки семья получила химический ожог пищевода и языка

В Самаре семья оказалась в больничной палате с симптомами отравления. Как оказалось, причиной стала минеральная вода. Ее горожане взяли в сети продуктовых магазинов «Вкусвилл». Известно о том, что некачественной оказалась минералка «Легенда Байкала». Всю партию этой марки отправили на экспертизу.

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Женщина успела выпить целый стакан, ее муж и ребенок — сделали всего пару глотков. Через минуту вся семья ощутила жжение во рту. Сомнений в том, что причина именно в минералке не было — в тот день они ничего другого не употребляли в пищу.

В больнице девушке сказали, что у нее химический ожог. У ребенка изменился цвет языка, он приобрел странную форму. Главу семейства отправили сдавать анализы.

Ранее в Екатеринбурге покупатели сети «Жизньмарт» сказали, что они не против отравиться, чтобы получить компенсацию в миллион рублей.

По материалам Telegram-канала Baza, РИА Новости.