Новосибирский агроном Шубина научила обрабатывать клубнику для хорошего урожая в следующем году

В Новосибирской области близится к завершению период цветения садовой земляники, но это не говорит о том, что садоводам следует оставить культуру без внимания до следующего года.

Особого ухода она требует при обнаружении на грядках тех, кто может навредить кустикам. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась рекомендациями по борьбе с насекомыми.

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Если у кустов земляники присутствуют поникшие и смятые листья, а ягоды становятся полузасохшими, это может свидетельствовать о наличии земляничного клеща.

Агроном предлагает обработать растения акарицидами. Для борьбы с клещами она советует использовать карбофос и хлорэтанол. Эти вещества проникают под панцирь насекомого и уничтожают его. Оптимальным решением является также удаление рассады и ее перемещение в безопасную почву, пишет nsk.aif.ru.

Ранее новосибирцам назвали две критичных ошибки, в разы снижающих урожайность в огороде.